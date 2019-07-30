Генпрокуратура опротестовала оправдательный приговор главному инженеру МЗКТ

Минск, 30 июля. Генеральная прокуратура 29 июля подала протест на оправдательный приговор суда Первомайского района Минска в отношении главного инженера ОАО "Минский завод колесных тягачей" Андрея Головача, сообщил БелаПАН официальный представитель ведомства Дмитрий Брылев.

19 июля судья суда Первомайского района столицы Светлана Черепович полностью оправдала Андрея Головача, он вышел на свободу после 50 месяцев содержания под стражей.



"Заместитель генерального прокурора вчера принес апелляционный протест в судебную коллегию по уголовным делам Минского городского суда, где поставил вопрос об отмене оправдательного приговора и направлении дела на новое рассмотрение в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела", — сказал Брылев.

Андрей Головач был задержан весной 2015 года вместе с несколькими сотрудниками предприятия. Его обвинили в получении взяток более чем на 180 тыс. деноминированных рублей. Суд в феврале 2018 года оправдал Головача, но сразу после вынесения решения об оправдании его задержали в зале суда по подозрению в получении взяток на 192 тыс. долларов и 35 тыс. евро. По версии следствия, эти события происходили в 2008—2015 годах. Обвинение Головачу предъявили по чч. 2, 3 ст. 430 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) УК.

Прокурор просил суд наказать топ-менеджера девятью годами лишения свободы в колонии усиленного режима с лишением права занимать руководящие должности на пять лет, конфискацией всего имущества и штрафом в тысячу базовых величин (25,5 тыс. рублей).

Защита просила суд оправдать Головача за недоказанностью вины. Адвокаты обратили внимание на то, что ни один из четырех ключевых свидетелей не явился на судебное заседание. Были зачитаны показания, данные свидетелями во время предварительного следствия еще в 2016—2017 годах, при расследовании предыдущего уголовного дела в отношении Головача, по которому он был оправдан. При этом некоторых свидетелей опрашивали дистанционно, с направлением в СК писем с показаниями.

Головач категорически отрицал свою вину. Выступая в суде с последним словом 16 июля, он подчеркнул, что следствие изначально имело обвинительный уклон и не учитывало все обстоятельства проведения процедур закупки станков и оборудования. Подсудимый отметил, что находится в СИЗО уже больше 50 месяцев. "Я верю, что высокий суд примет справедливое решение, и весь этот кошмар закончится", — заявил он.

19 июля, выйдя на свободу из зала суда, Андрей Головач сказал журналистам: "Теперь можно верить, что есть правосудие".