К смертной казни приговорен житель Витебского района, обвиненный в убийстве двух пенсионерок

Минск, 30 июля. Житель Витебского района Виктор Павлов признан виновным в убийстве двух пенсионерок в деревне Присушино (ч. 2 ст. 139 УК) и приговорен к смертной казни. Такое решение 30 июля принял Витебский областной суд.

Информацию о приговоре разместил правозащитный сайт spring96.org. Таким образом, суд поддержал меру наказания, которую прокурор Виталий Сузанский запрашивал для Павлова на предыдущем заседании 29 июля. По его словам, мужчина ранее совершил убийство, что является отягчающим обстоятельством. Сузанский квалифицировал действия Павлова как "особо опасный рецидив преступления".

Предварительное следствие инкриминировало ему также разбой (ч. 3 ст. 207 УК), однако прокурор отверг мотив убийства и предложил переквалифицировать действия обвиняемого на ч. 2 ст. 205 УК (кража).

Адвокат убеждала судебную коллегию, что убийство произошло из-за спора и было спровоцировано одной из женщин, которая будто бы оскорбляла Павлова, так как имела претензии к качеству построенного им сарая.

В последнем слове Павлов "выразил сожаление и раскаяние в содеянном" и попросил не применять в его отношении высшую меру.

Ранее Следственный комитет сообщил, что 3 января 2019 года по месту жительства были обнаружены тела родных сестер, 78-летней и 76-летней, с телесными повреждениями. В результате обхода и опроса местного населения, а также отработки лиц, представлявших оперативный интерес, сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении преступления. По месту жительства в близлежащей деревне был задержан мужчина 1969 года рождения. В ходе расследования было установлено, что он периодически помогал женщинам по хозяйству и знал, где могут храниться их деньги. По версии следствия, днем 30 декабря 2018 года "с целью совершения разбойного нападения и убийства" он проник в дом, где жили пенсионерки, напал на них, стал наносить множественные удары деревянной палкой. В результате потерпевшие скончались на месте происшествия. "После этого обвиняемый завладел имуществом и денежными средствами пенсионерок на общую сумму не менее 179 рублей, а затем скрылся", — говорилось в сообщении СК.

Павлов стал вторым человеком, кому вынесли смертный приговор с начала 2019 года. 9 января этого года Могилевский областной суд приговорил к смерти жителя Бобруйска Александра Осиповича, признанного виновным в двойном убийстве при отягчающих обстоятельствах.

По данным правозащитников, в этом году в Беларуси был приведен в исполнение как минимум один смертный приговор. 13 июня им стало известно о расстреле Александра Жильникова, которого вместе с Вячеславом Сухарко признали виновным по делу об убийстве трех человек в Минске и Колодищах. О судьбе Сухарко правозащитникам достоверно не известно, однако они склоняются к тому, что приговор в его отношении также может быть уже исполнен.

18 июля депутат Палаты представителей Елена Анисим направила на рассмотрение в Министерство юстиции и МВД законопроект "О приостановлении исполнения наказания в виде смертной казни".

Документ содержит всего две статьи. В одной из них говорится о приостановлении действия ст. 175 Уголовно-исполнительного кодекса об исполнении смертных приговоров до тех пор, пока эта мера наказания не будет полностью упразднена. Другая статья законопроекта предусматривает направление лиц, в отношении которых уже вынесен смертный приговор, в исправительные колонии, где их должны содержать в тех же условиях, что и приговоренных к пожизненному заключению.

Парламентарий намерена дождаться ответов из упомянутых органов, проанализировать их и после возможных корректировок внести законопроект в Палату представителей с предложением рассмотреть его на осенней сессии.

Беларусь — единственное в Европе государство, где продолжают применять смертную казнь. За последние 20 лет в стране было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания.