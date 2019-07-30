Из-за АЧС на внешней границе ЕАЭС усилен ветеринарный контроль багажа въезжающих

Минск, 30 июля. Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси "усилили контроль за ввозом на внешней границе Евразийского экономического союза подконтрольной ветеринарному надзору продукции, в том числе перевозимой физическими лицами в ручной клади и багаже". Об этом 30 июля сообщила пресс-служба российского ведомства.

"Это связано с широким распространением африканской чумы свиней в государствах — членах Европейского союза, в частности в Польше и странах Балтии", — поясняется в релизе.