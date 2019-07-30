Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/07/30/ru_1012168/
Дата распечатки: 30.07.2019 19:11
 
30.07.2019 18:01 Экономика, Общество

Из-за АЧС на внешней границе ЕАЭС усилен ветеринарный контроль багажа въезжающих

Минск, 30 июля. Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси "усилили контроль за ввозом на внешней границе Евразийского экономического союза подконтрольной ветеринарному надзору продукции, в том числе перевозимой физическими лицами в ручной клади и багаже". Об этом 30 июля сообщила пресс-служба российского ведомства.

"Это связано с широким распространением африканской чумы свиней в государствах — членах Европейского союза, в частности в Польше и странах Балтии", — поясняется в релизе.

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Вторник, 30 Июль 2019, 19:11
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск