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Дата распечатки: 31.07.2019 17:59
 
31.07.2019 15:58 Фото

Пресс-тур по предприятиям Борисовского района

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29 июля состоялся организованный Национальным пресс-центром тур для представителей СМИ  "2019 — Год малой родины. Опыт реализации успешных проектов предприятиями и организациями Борисовского района Минской области".

Программа пресс-тура включала посещение: ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов"; ООО "СВУДС-экспорт"; ОАО "БАТЭ" — управляющая компания холдинга "Автокомпоненты"; ОАО "Борисовдрев"; ГУ "Республиканский санаторий "Березина" для ветеранов войны, труда и инвалидов"; УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов".

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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Среда, 31 Июль 2019, 17:59
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