Пресс-тур по предприятиям Борисовского района
29 июля состоялся организованный Национальным пресс-центром тур для представителей СМИ "2019 — Год малой родины. Опыт реализации успешных проектов предприятиями и организациями Борисовского района Минской области".
Программа пресс-тура включала посещение: ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов"; ООО "СВУДС-экспорт"; ОАО "БАТЭ" — управляющая компания холдинга "Автокомпоненты"; ОАО "Борисовдрев"; ГУ "Республиканский санаторий "Березина" для ветеранов войны, труда и инвалидов"; УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов".