31.07.2019 01:53 Общество, Безопасность
Военнослужащий получил ранение на стрельбах студентов военной кафедры
Минск, 31 июля. В Гродненском гарнизоне в ходе учебных стрельб со студентами военной кафедры ранение мягких тканей плеча получил оператор учебного поля, военнослужащий 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Причиной ЧП стало нарушение мер безопасности, сообщила пресс-служба Министерства обороны.
Военнослужащему оперативно оказана медицинская помощь. Его жизни ничто не угрожает. Ведутся следственные действия. Назначена проверка.