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Дата распечатки: 31.07.2019 04:20
 
31.07.2019 01:53 Общество, Безопасность

Военнослужащий получил ранение на стрельбах студентов военной кафедры

Минск, 31 июля. В Гродненском гарнизоне в ходе учебных стрельб со студентами военной кафедры ранение мягких тканей плеча получил оператор учебного поля, военнослужащий 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Причиной ЧП стало нарушение мер безопасности, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Военнослужащему оперативно оказана медицинская помощь. Его жизни ничто не угрожает. Ведутся следственные действия. Назначена проверка.

БелаПАН.

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