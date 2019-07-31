В рейтинге Webometrics Ranking of World Universities БГУ поднялся на 416 позиций

Минск, 31 июля. В рейтинге Webometrics Ranking of World Universities (WRWU) Белорусский государственный университет (БГУ) поднялся на 416 позиций и занял 703-е место.

Как сообщила пресс-служба вуза, согласно WRWU БГУ входит в десятку лучших университетов стран СНГ, опережая ряд европейских, в том числе Вильнюсский (779-е место) и Латвийский (1166) университеты.

Среди отечественных вузов БГУ традиционно лидирует. Второе место занимает Белорусский национальный технический университет (2661), третья позиция у Гродненского государственного университета им. Я.Купалы (3373). БГУИР на четвертой позиции (3804), замыкает пятерку Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины (3848).

Среди российских вузов первую позицию сохраняет Московский государственный университет им. Ломоносова (216). Санкт-Петербургский государственный университет на 463-м месте в общем рейтинге.

В тройку лучших вузов мира входят Гарвардский, Стэнфордский университеты и Массачусетский технологический институт.

Вебометрический рейтинг составляет независимая испанская исследовательская лаборатория Laboratorio de Internet, обновляя в январе и июле. При оценке деятельности университетов учитывается присутствие вузов в интернете и цитируемость публикаций ученых. При подсчете используются данные платных систем Ahrefs и Majestic; цитирование профилей ученых в Aкадемии Google; количество статей, входящих в 10% самых цитируемых в мире за 2013—2017 годы по данным Scopus.

Разработчики WRWU регулярно изменяют критерии и методики расчета. В результате происходит непредсказуемое изменение мест, занимаемых университетами. В нынешнем рейтинге Google был заменен на коммерческую систему Ahrefs.com. В предыдущей редакции рейтинга авторы отказались учитывать публикации крупных международных объединений ученых, что существенно сказалось на позициях многих университетов.

Всего в Webometrics показаны позиции практически всех высших учебных заведений мира, которых более 28,6 тыс. По этой причине WRWU очень популярен. Самыми авторитетными мировыми рейтингами признаны Шанхайский, QS и THE. Эти агентства оценивают деятельность первой тысячи вузов. В июньской версии QS БГУ занимает 351-ю позицию, что соответствует вхождению в 1,5% лучших университетов мира, отмечается в релизе вуза.