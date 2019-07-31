Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/07/31/ru_1012285/
Дата распечатки: 31.07.2019 19:34
 
31.07.2019 18:06 Экономика

Нацбанк ожидает замедления роста цен на продовольствие во втором полугодии

Минск, 31 июля. Во второй половине 2019 года рост цен на продукты питания замедлится, что будет содействовать снижению инфляционных процессов в стране. Такой прогноз приводится в аналитическом обзоре Нацбанка, посвященном ситуации с инфляцией в первом полугодии.

По итогам 2019 года Нацбанк планирует обеспечить инфляцию в пределах 5%.

Между тем в своем квартальном обзоре регулятор отмечает, что последние полтора года в стране из-за "конъюнктурного шока" на рынке сельскохозяйственной продукции наблюдался ускоренный рост цен на мясную продукцию.

"При этом на продовольственные товары, в производстве которых используются продукты зернопереработки (крупы, муку, хлеб и пр.), продолжился умеренный рост цен", — констатирует Нацбанк.

Во втором полугодии, сообщает регулятор, "ожидается поступательное снижение вклада данных позиций в годовой прирост потребительских цен".

"Дополнительным ограничивающим фактором выступило укрепление белорусского рубля к валютам основных торговых партнеров во втором квартале 2019 года", — отмечает Нацбанк.

Регулятор обращает внимание, что инфляционные ожидания в экономике постепенно снижаются.

"Согласно мониторингу инфляционных ожиданий предприятий, в июне 2019 года доля респондентов, ожидающих ускорения цен в ближайшие 12 месяцев, снизилась до 25,7% против 27,5% в марте 2019 года", — сообщает Нацбанк.

Постепенно снижаются инфляционные ожидания и у населения, "однако по-прежнему сохраняются на достаточно высоком уровне".

Нацбанк обращает внимание, что в июне фактическая инфляция в годовом выражении составила 5,7%. В то же время население в мае, согласно опросу физлиц, оценивало ощущаемую инфляцию на уровне 12,2%. По сравнению с февралем уровень ощущаемой населением инфляции снизился на 0,3 процентного пункта.

Начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин, отвечая на вопросы БелаПАН во время февральской пресс-конференции, сообщил, что регулятор планирует принимать меры, направленные на снижение уровня инфляционных ожиданий.

"Среднесрочная цель — "заякорить" величину инфляционных ожиданий на уровне фактической инфляции. Соответственно наша задача — задать тренд снижения инфляционных ожиданий до уровня фактической инфляции", — сказал Мурин.

Чтобы это произошло, власти намерены координировать действия в сфере ценового регулирования. Уже подготовлен проект решения, которое предусматривает, что Министерство антимонопольного регулирования станет координатором ценовой политики в стране. Это предложение Национальный банк поддерживает.

Дмитрий Заяц, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Среда, 31 Июль 2019, 19:34
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск