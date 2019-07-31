Нацбанк ожидает замедления роста цен на продовольствие во втором полугодии

Минск, 31 июля. Во второй половине 2019 года рост цен на продукты питания замедлится, что будет содействовать снижению инфляционных процессов в стране. Такой прогноз приводится в аналитическом обзоре Нацбанка, посвященном ситуации с инфляцией в первом полугодии.

По итогам 2019 года Нацбанк планирует обеспечить инфляцию в пределах 5%.

Между тем в своем квартальном обзоре регулятор отмечает, что последние полтора года в стране из-за "конъюнктурного шока" на рынке сельскохозяйственной продукции наблюдался ускоренный рост цен на мясную продукцию.

"При этом на продовольственные товары, в производстве которых используются продукты зернопереработки (крупы, муку, хлеб и пр.), продолжился умеренный рост цен", — констатирует Нацбанк.

Во втором полугодии, сообщает регулятор, "ожидается поступательное снижение вклада данных позиций в годовой прирост потребительских цен".

"Дополнительным ограничивающим фактором выступило укрепление белорусского рубля к валютам основных торговых партнеров во втором квартале 2019 года", — отмечает Нацбанк.

Регулятор обращает внимание, что инфляционные ожидания в экономике постепенно снижаются.

"Согласно мониторингу инфляционных ожиданий предприятий, в июне 2019 года доля респондентов, ожидающих ускорения цен в ближайшие 12 месяцев, снизилась до 25,7% против 27,5% в марте 2019 года", — сообщает Нацбанк.

Постепенно снижаются инфляционные ожидания и у населения, "однако по-прежнему сохраняются на достаточно высоком уровне".

Нацбанк обращает внимание, что в июне фактическая инфляция в годовом выражении составила 5,7%. В то же время население в мае, согласно опросу физлиц, оценивало ощущаемую инфляцию на уровне 12,2%. По сравнению с февралем уровень ощущаемой населением инфляции снизился на 0,3 процентного пункта.

Начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин, отвечая на вопросы БелаПАН во время февральской пресс-конференции, сообщил, что регулятор планирует принимать меры, направленные на снижение уровня инфляционных ожиданий.

"Среднесрочная цель — "заякорить" величину инфляционных ожиданий на уровне фактической инфляции. Соответственно наша задача — задать тренд снижения инфляционных ожиданий до уровня фактической инфляции", — сказал Мурин.

Чтобы это произошло, власти намерены координировать действия в сфере ценового регулирования. Уже подготовлен проект решения, которое предусматривает, что Министерство антимонопольного регулирования станет координатором ценовой политики в стране. Это предложение Национальный банк поддерживает.