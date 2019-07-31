Возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего подростка, сбросившего прокатный велосипед в воду на минской улице Зыбицкой

Минск, 31 июля. Центральный (города Минска) районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство" (ч. 1 ст. 339 УК) в отношении 14-летнего подростка, сбросившего прокатный велосипед в воду на улице Зыбицкой. Согласно заявлению, поступившему от компании, занимающейся прокатом велосипедов, стоимость поврежденного имущества составляет 728 рублей.

Момент совершения преступления фиксировался на камеру мобильного телефона приятелем подозреваемого. Впоследствии видеозапись была размещена в одной из социальных сетей. Запись приобщена к материалам дела. Подросток задержан сотрудниками уголовного розыска.

СК обращает внимание, что ответственность за действия, предусмотренные ст. 339 УК, наступает с 14 лет.

В Минске получил популярность прокат велосипедов, оплачиваемый с помощью мобильных приложений. Сами велосипеды могут быть оставлены в любом месте с условием, что они не мешают движению транспорта и пешеходов. Периодически в милицейских сводках появляются сообщения о краже и порче велосипедов.