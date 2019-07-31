Президент Узбекистана Мирзиёев прибыл в Минск

Минск, 31 июля. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во второй половине дня 31 июля прибыл в Минск. В аэропорту его встречал премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Фотографии церемонии размещены на сайте узбекского руководителя.

Переговоры Мирзиёева и Александра Лукашенко пройдут 1 августа. Встреча глав государств пройдет во Дворце независимости в узком составе и расширенном формате с участием членов делегаций, сообщила ранее пресс-служба Лукашенко. Стороны "обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, акцент будет сделан на укреплении экономических отношений".

Будут рассмотрены "перспективы реализации совместных проектов в машиностроении, легкой промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, транспортной сфере и IT-секторе". Особое внимание будет уделено налаживанию межрегионального взаимодействия, углублению производственной кооперации и обеспечению благоприятных условий для взаимной торговли товарами и услугами. Кроме того, лидеры Беларуси и Узбекистана "обсудят политическую повестку дня, ситуацию в регионе и в мире в целом".

По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов о развитии сотрудничества между странами в различных сферах. Лукашенко и Мирзиёев планируют посетить выставку национальной продукции Узбекистана, которая в эти дни проходит в Минске.