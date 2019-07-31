БАТЭ выбыл из квалификации Лиги чемпионов и сыграет в квалификации Лиги Европы

Минск, 31 июля. БАТЭ не смог выйти в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА.

31 июля в ответном матче второго раунда отбора белорусский клуб проиграл в Тронхейме "Русенборгу" — 0:2 (Хелланд, 73, с пенальти, Зёдерлунд, 85). Неделей ранее в Борисове БАТЭ выиграл 2:1 (Стасевич, 5, с пенальти, Скавыш, 51 — Конрадсен, 25).

Состав БАТЭ: Чичкан, Филипович, Яблонский, Драгун (Дубайич, 87), Скавыш, Риос (Йонассен, 62), Стасевич (капитан), Волков, Туоминен (Мукам, 76), Д.Бага, Симович. Предупреждения получили Риос (52), Йонассен (72) и Мукам (89).

Статистика матча (подсчет УЕФА): удары по воротам — 11:15 в пользу "Русенборга" (первый тайм — 6:6), из них в створ ворот — 4:8 (2:4), угловые удары — 3:4 (2:1), штрафные удары — 6:10 (3:3), опасные атаки — 29:45 (18:20), офсайды — 2:0 (0:0).

"Русенборг" в 3-м квалификационном раунде ЛЧ сыграет с лучшим в противостоянии АИК (Швеция) — "Марибор" (Словения). БАТЭ опустился в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы, где встретится с "Сараево" (Босния и Герцеговина) (8 августа в гостях, 15 августа дома). Победитель выйдет в плей-офф — последнюю стадию перед групповым турниром.

В 1-м квалификационном раунде ЛЧ БАТЭ обыграл польский "Пяст" (1:1 дома, 2:1 в гостях), а "Русенборг" был сильнее североирландского "Линфилда" (2:0 в гостях, 4:0 дома).

1 августа солигорский "Шахтер" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы встретится в Дании с "Эсбьергом". 25 июля на своем поле "Шахтер" одержал победу 2:0 (Бакай, 5, Рыбак, 55). Следующий соперник лучшего в этой паре — итальянский "Торино" либо венгерский "Дебрецен". В первой (домашней) встрече "Торино" выиграл 3:0.