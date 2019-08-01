Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/08/01/ru_1012349/
Дата распечатки: 01.08.2019 15:17
 
01.08.2019 14:58 Экономика

Мирзиёев предложил Лукашенко вместе восстанавливать Афганистан

Минск, 1 августа. На встрече с Александром Лукашенко в Минске 1 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил вместе восстанавливать Узбекистан.

"Мы можем предложить емкий внутренний рынок, а также кратчайший выход на исключительно перспективный рынок Афганистана. Объединив усилия, Беларусь и Узбекистан могли бы внести достойный вклад в восстановление этой многострадальной страны", — цитирует Мирзиёева пресс-служба белорусского руководителя.

Узбекский лидер также отметил, что отношения между Минском и Ташкентом особенно динамично развиваются в последние годы. "Безусловно, решающую роль в этом играет регулярный диалог на высшем уровне и наша твердая политическая воля. Итоги вашего, Александр Григорьевич, прошлогоднего визита в Узбекистан стали поистине прорывными во всех направлениях. Заданы новые ориентиры дальнейшего практического сотрудничества. Главное — удалось создать благоприятную атмосферу для всестороннего расширения доверительных и взаимовыгодных отношений. Мы многое сделали за последние несколько лет, однако потенциал и возможности для нашей будущей работы огромны", — считает Мирзиёев.

Он сообщил, что в ближайшее время будет обновлена дорожная карта сотрудничества двух стран, чтобы закрепить в ней конкретные поручения по решению проблемных вопросов, которые обсуждались во время его визита. В частности это касается выделения земельного участка для организации сервисного центра обслуживания тракторов МТЗ, своевременных расчетов и финансирования совместных проектов.

По словам Мирзиёева, продукцию белорусских промышленных гигантов в Узбекистане хорошо знают. "Нам также есть что предложить вам. Межправительственной комиссии необходимо глубоко проанализировать торговые потоки и подготовить конкретные предложения, за счет чего мы можем в ближайшие годы увеличить товарооборот в разы, — заявил он. — За два года объем товарооборота вырос почти в четыре раза. Темпы, конечно, впечатляют. Вместе с тем важно задействовать все резервы и достичь сбалансированности взаимной торговли".

В числе приоритетов сотрудничества президент Узбекистана назвал увеличение товарооборота и приведение к единым стандартам ведения подсчета объемов взаимной торговли. "Есть заинтересованность" в создании совместных кластеров в сельском хозяйстве и текстильной отрасли для освоения рынков третьих стран.

Стороны подписали совместное заявление, в котором договорились всемерно способствовать "дальнейшему росту уровня двусторонних отношений", использовать механизм регулярных встреч на высшем и высоком уровнях, постоянно обмениваясь мнениями и согласовывая позиции по ключевым вопросам региональной и международной повестки дня. Предполагается "закрепить практику взаимной поддержки инициатив и кандидатур в рамках ООН и других организаций, продолжить совершенствование деятельности в рамках СНГ и ШОС".

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Четверг, 01 Август 2019, 15:17
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск