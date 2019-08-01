Мирзиёев предложил Лукашенко вместе восстанавливать Афганистан

Минск, 1 августа. На встрече с Александром Лукашенко в Минске 1 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил вместе восстанавливать Узбекистан.

"Мы можем предложить емкий внутренний рынок, а также кратчайший выход на исключительно перспективный рынок Афганистана. Объединив усилия, Беларусь и Узбекистан могли бы внести достойный вклад в восстановление этой многострадальной страны", — цитирует Мирзиёева пресс-служба белорусского руководителя.

Узбекский лидер также отметил, что отношения между Минском и Ташкентом особенно динамично развиваются в последние годы. "Безусловно, решающую роль в этом играет регулярный диалог на высшем уровне и наша твердая политическая воля. Итоги вашего, Александр Григорьевич, прошлогоднего визита в Узбекистан стали поистине прорывными во всех направлениях. Заданы новые ориентиры дальнейшего практического сотрудничества. Главное — удалось создать благоприятную атмосферу для всестороннего расширения доверительных и взаимовыгодных отношений. Мы многое сделали за последние несколько лет, однако потенциал и возможности для нашей будущей работы огромны", — считает Мирзиёев.

Он сообщил, что в ближайшее время будет обновлена дорожная карта сотрудничества двух стран, чтобы закрепить в ней конкретные поручения по решению проблемных вопросов, которые обсуждались во время его визита. В частности это касается выделения земельного участка для организации сервисного центра обслуживания тракторов МТЗ, своевременных расчетов и финансирования совместных проектов.

По словам Мирзиёева, продукцию белорусских промышленных гигантов в Узбекистане хорошо знают. "Нам также есть что предложить вам. Межправительственной комиссии необходимо глубоко проанализировать торговые потоки и подготовить конкретные предложения, за счет чего мы можем в ближайшие годы увеличить товарооборот в разы, — заявил он. — За два года объем товарооборота вырос почти в четыре раза. Темпы, конечно, впечатляют. Вместе с тем важно задействовать все резервы и достичь сбалансированности взаимной торговли".

В числе приоритетов сотрудничества президент Узбекистана назвал увеличение товарооборота и приведение к единым стандартам ведения подсчета объемов взаимной торговли. "Есть заинтересованность" в создании совместных кластеров в сельском хозяйстве и текстильной отрасли для освоения рынков третьих стран.

Стороны подписали совместное заявление, в котором договорились всемерно способствовать "дальнейшему росту уровня двусторонних отношений", использовать механизм регулярных встреч на высшем и высоком уровнях, постоянно обмениваясь мнениями и согласовывая позиции по ключевым вопросам региональной и международной повестки дня. Предполагается "закрепить практику взаимной поддержки инициатив и кандидатур в рамках ООН и других организаций, продолжить совершенствование деятельности в рамках СНГ и ШОС".