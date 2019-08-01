Лукашенко: Президент Узбекистана никогда не пожалеет, что связался с белорусами

Минск, 1 августа. "Я очень радуюсь успехам Узбекистана. Мне абсолютно близки и понятны те действия президента, которые он предпринимает, чтобы поднять страну", — заявил Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым 1 августа в Минске.

"Нынешняя власть Узбекистана совершает революцию в промышленности, сельском хозяйстве. Она не просто модернизирует страну и отрасли экономики — она создает принципиально новые направления жизни узбекистанского общества. Конечно, для этого нужны технологии", — цитирует руководителя Беларуси его пресс-служба.

Лукашенко отметил, что технологии, предложенные белорусской стороной, есть и в других странах, но важны также их качество и стоимость, ответственность инвесторов. Он предупредил белорусскую делегацию: "Я пообещал президенту (он остановился не на американцах, не на немцах, россиянах или китайцах, а на Беларуси), что мы никогда его не подведем и он никогда не пожалеет, что связался с белорусами. Чтобы сегодня модернизировать и создать фундамент развития Узбекистана, белорусских технологий достаточно. Они есть и в других странах, но мы предложили "цену-качество" и высочайшую ответственность за это сотрудничество. И мы это должны сделать".

По словам Лукашенко, приоритетными направлениями белорусско-узбекского взаимодействия должны стать углубление производственной кооперации и создание совместных предприятий. "У наших стран хорошие перспективы для наращивания сотрудничества в машиностроении, сельском хозяйстве, фармацевтике, транспортной отрасли, сфере информационных технологий. Приоритетными направлениями экономического взаимодействия должны стать углубление производственной кооперации, создание совместных предприятий, обеспечение максимально благоприятных условий для обмена товарами и услугами", — сказал белорусский руководитель.

"Мы обсудили актуальные вопросы регионального и глобального характера, — сообщил он. — Наметили перспективы совместной работы в рамках Содружества Независимых Государств. Мы подтвердили готовность укреплять партнерство в борьбе с терроризмом, экстремизмом, контрабандой наркотиков, другими вызовами и угрозами современности".

Лукашенко поблагодарил президента Узбекистана за личный вклад в развитие двусторонних отношений: "Не было бы вашей воли, мы бы телепались на том же уровне, что и 25 лет назад. Ваша воля, решительность сделать Узбекистан процветающей страной не только в Центральной Азии, но и в мире дали нам надежды на это сотрудничество".