Минск, 1 августа. ОАО "БелАЗ" поставит подземную технику в Узбекистан, сообщила пресс-служба предприятия. Такая договоренность была достигнута в Минске во время I Форума регионов Беларуси и Узбекистана, прошедшего 29—30 июля.

Шахтные самосвалы и погрузочно-доставочная машина входят в состав партии подземной техники производства ОАО "БелАЗ", которая будет отправлена в Узбекистан в ближайшее время. Машины поступят в адрес Алмалыкского горно-металлургического комбината — давнего партнера БелАЗа.

Подземная техника белорусского производства предназначена для обеспечения технологического цикла добычи полезных ископаемых в подземных выработках, тоннелях и в других стесненных условиях и уже задействована на горнодобывающих предприятиях России, Казахстана, Узбекистана, других стран СНГ.