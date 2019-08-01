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Дата распечатки: 01.08.2019 16:53
 
01.08.2019 16:25 Экономика

БелАЗ поставит подземную технику в Узбекистан

Минск, 1 августа. ОАО "БелАЗ" поставит подземную технику в Узбекистан, сообщила пресс-служба предприятия. Такая договоренность была достигнута в Минске во время I Форума регионов Беларуси и Узбекистана, прошедшего 29—30 июля.

Шахтные самосвалы и погрузочно-доставочная машина входят в состав партии подземной техники производства ОАО "БелАЗ", которая будет отправлена в Узбекистан в ближайшее время. Машины поступят в адрес Алмалыкского горно-металлургического комбината — давнего партнера БелАЗа.

Подземная техника белорусского производства предназначена для обеспечения технологического цикла добычи полезных ископаемых в подземных выработках, тоннелях и в других стесненных условиях и уже задействована на горнодобывающих предприятиях России, Казахстана, Узбекистана, других стран СНГ.

Марина Носова, БелаПАН.

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