"Беллесбумпром" увеличил экспорт продукции в Узбекистан почти в полтора раза

Минск, 1 августа. Предприятия концерна "Беллесбумпром" в первой половине 2019 года увеличили экспорт в Узбекистан на 48,6% к аналогичному прошлогоднему периоду, сообщила пресс-служба ведомства.

Организации концерна поставили на узбекский рынок продукции на 3,9 млн долларов США. Экспорт за весь 2018 год составил 3,8 млн. Поставки начали расти со второй половины прошлого года и продолжили рост в текущем году, отметила пресс-служба.

Наибольший удельный вес в товарной структуре экспорта составили бумага и картон. В основной массе это продукция шкловского завода газетной бумаги. Ранее поставок газетной бумаги в Узбекистан не было.

Экспортируются в эту среднеазиатскую страну также древесностружечные и древесноволокнистые плиты, продукты лесохимии.

"Представители концерна и руководители предприятий в рамках I Форума регионов Беларуси и Узбекистана провели ряд встреч и деловых переговоров с делегациями из разных регионов Узбекистана, результатом которых должны стать новые соглашения о сотрудничестве", — заявили в концерне.