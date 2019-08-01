Посол РФ: Переговоры о цене на газ для Беларуси дадут оптимальный и комфортный вариант

Минск, 1 августа. Переговоры о цене на газ для Беларуси, которые стороны будут вести до конца этого года, дадут "самый оптимальный и комфортный вариант в рамках заключенного соглашения", заявил 1 августа на встрече с журналистами в Минске посол России Дмитрий Мезенцев.

По его словам, Россия установила для Беларуси самую льготную цену на газ по сравнению с другими партнерами — 127 долларов за тысячу кубометров. Переговоры по цене на газ на 2020 год продолжаются.

"Переговоры идут, есть соглашение, которое действует сейчас, действовало в прошлом году и действовать будет в следующем году, — подчеркнул Мезенцев. — Как приложение к этому соглашению определен алгоритм формирования цены на газ. Формула сложная, я хотел бы, чтобы ее комментировали представители министерств энергетики наших стран. Но те переговоры, которые будут вестись до конца этого года, полагаю, дадут самый оптимальный и комфортный вариант в, подчеркну, рамках заключенного соглашения. Цена — следствие уже заключенного соглашения, а не новых переговоров, это важный момент".

Дипломат отметил, что переговоры носят "чисто технический характер", а "оптимальное решение" будет найдено до 31 декабря.

"Убежден в том, что российская сторона подтвердила добрую волю проявления большего внимания к этому вопросу, даже чем он того стоит. Тем более, по сути, он носит технический характер", — заявил Мезенцев.