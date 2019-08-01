Посол в Москве Семашко и замминистра иностранных дел РФ Карасин обсудили двустороннее взаимодействие

Минск, 1 августа. "Актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе в контексте итогов состоявшегося в Санкт-Петербурге 16—18 июля 2019 года VI Форума регионов Беларуси и России с участием глав двух государств" обсудили 1 августа в Москве посол Беларуси Владимир Семашко и статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин. Об этом сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. Подробности не приводятся.

Похожий релиз по итогам беседы распространил и МИД России.

На форуме в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину решить все проблемные вопросы двусторонних отношений до декабря нынешнего года.

Встреча Семашко и Карасина состоялась в день встречи посла РФ Дмитрия Мезенцева с белорусскими журналистами, на которой речь шла о компенсации налогового маневра в ТЭК РФ, "грязной" нефти и единой валюте Союзного государства.