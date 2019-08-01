Лукашенко выделил из своего фонда 387 тыс. рублей на отдых китайских детей

Минск, 1 августа. Беларусь организует отдых и оздоровление в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" для 92 детей из Китая. На эти цели из резервного фонда Александра Лукашенко выделяется около 387 тыс. рублей, сообщила пресс-служба белорусского руководителя.

Деньги выделены "в целях реализации Меморандума о намерениях сотрудничества в области оздоровления несовершеннолетних граждан между министерствами образования Беларуси и Китая от 10 января 2019 года".

Традиционно в программу пребывания китайских детей включены санаторно-оздоровительные услуги на базе центра "Зубренок" и экскурсионно-культурные мероприятия в Минске и других регионах, отмечается в релизе.