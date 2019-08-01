"Шахтер" вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы

Минск, 1 августа. Солигорский "Шахтер" второй раз в своей истории вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА.

1 августа в ответном матче второго отборочного круга команда Сергея Ташуева сыграла на выезде вничью 0:0 с датским "Эсбьергом". Первая встреча соперников на поле белорусского клуба 25 июля завершилась его победой — 2:0 (Бакай, 5, Рыбак, 55).

Состав гостей: Климович (капитан), Матвейчик, Антич, Бурко (Татарков, 77), Баланович (Януш, 83), Рыбак, Бакай (Хващинский, 87), Сачивко, Ковалев, Сёке, Эбонг. Предупреждения получили Сёке (12, 90), Баланович (44), Бакай (85) и Януш (90+3). Удален Сёке (90).

В составе хозяев играл финский легионер Пюрю Сойри, который в 2017—2018 годах выступал за "Шахтер".

Статистика матча (подсчет УЕФА): удары по воротам — 9:15 в пользу "Эсбьерга" (первый тайм — 2:8), из них в створ ворот — 4:6 (0:3), опасные атаки — 30:64 (10:30), угловые удары — 4:9 (1:4), штрафные удары — 11:17 (2:9), офсайды — 3:2 (1:1).

Следующим соперником "Шахтера" будет итальянский "Торино", который во 2-м квалификационном раунде был сильнее венгерского "Дебрецена" (3:0 дома, 4:1 на выезде). 8 августа команды сыграют в Турине, 15-го — на минском стадионе "Динамо".

На старте квалификации ЛЕ "Шахтер" дважды обыграл мальтийский "Хибернианс" (1:0 дома, 1:0 в гостях).

Самым успешным на европейской арене для солигорцев был 2014 год. Тогда они вышли не только в третий отборочный круг, но и в плей-офф, где уступили "Эйндховену" из Голландии.

Накануне, 31 июля, борисовский БАТЭ во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов проиграл в Норвегии "Русенборгу" — 0:2. Для выхода в следующий раунд команде Алексея Баги домашней победы (2:1) не хватило. БАТЭ опустился в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы, где встретится с "Сараево" (Босния и Герцеговина) (8 августа на выезде, 15-го — дома).