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Дата распечатки: 02.08.2019 18:44
 
02.08.2019 18:29 Экономика

Белорусская универсальная товарная биржа и Российский зерновой союз планируют подписать соглашение о партнерстве

Минск, 2 августа. Белорусская универсальная товарная биржа и Российский зерновой союз планируют подписать соглашение о партнерстве. Как сообщили БелаПАН на бирже, соответствующая договоренность достигнута 1 августа в Москве по итогам встречи исполняющего обязанности главы представительства ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) в РФ Олега Якубовича с президентом Российского зернового союза (РЗС) Аркадием Злочевским.

"Соглашение позволит объединить усилия БУТБ и РЗС по привлечению на биржевую площадку крупных российских продавцов зерна, а также оперативно решать такие вопросы, как обучение трейдеров, проверка надежности контрагентов, контроль качества товаров, организация логистики", — отметила пресс-служба.

В ходе переговоров также обсуждены актуальные тенденции на белорусском биржевом рынке зерна и возможности для российских компаний, заинтересованных в реализации своей продукции белорусским предприятиям.

Стороны обменялись мнениями об оптимальном формате сотрудничества и выработали алгоритм совместных действий на ближайшую перспективу.

Российский зерновой союз (РСЗ) — одно из крупнейших объединений в аграрном секторе России. Членами РЗС являются около 400 предприятий и организаций всех форм собственности, деятельность которых связана с производством, хранением, очисткой, сушкой, обеззараживанием и переработкой зерна, а также организацией инфраструктуры зернового рынка.

Марина Носова, БелаПАН.

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