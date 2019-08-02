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Дата распечатки: 02.08.2019 18:45
 
02.08.2019 17:10 Политика, Экономика

Лукашенко по телефону еще раз поговорил с Мирзиёевым

Минск, 2 августа. "В развитие договоренностей, достигнутых во время официального визита президента Узбекистана в Беларусь, сегодня состоялся телефонный разговор главы белорусского государства Александра Лукашенко с узбекским лидером Шавкатом Мирзиёевым", — сообщила пресс-служба президента Беларуси.

Стороны "еще раз подвели итоги состоявшихся накануне переговоров, обсудили ключевые направления белорусско-узбекского сотрудничества, а также вопросы реализации совместных проектов в различных отраслях экономики".

Мирзиёев "подтвердил свое приглашение Александру Лукашенко посетить с официальным визитом Узбекистан в любое удобное время".

Узбекский лидер находился в Беларуси 31 июля и 1 августа.

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