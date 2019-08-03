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Дата распечатки: 03.08.2019 16:00
 
03.08.2019 14:47 Общество

В Малорите 12-летний мальчик погиб от обрушения песка

Минск, 3 августа. В Малорите (Брестская область) 12-летний мальчик погиб от обрушения песка. Информация о трагедии поступила в милицию 2 августа примерно в 20.40, сообщил Следственный комитет.

Установлено, что мальчик вместе с двумя друзьями в этот день катался на велосипеде. Проезжая по городу, они заметили земельный участок возле строящегося дома, на котором находилась куча песка. Участок огорожен не был. Дети решили поиграть с песком, и один из них в середине кучи стал рыть яму. В это время сверху на него обрушился песок.

Согласно пояснениям двух детей, они пытались вытащить друга из песка, однако им это сделать не удалось, и, растерявшись, они убежали. По дороге они встретили мать погибшего, которая отправилась на поиски сына по причине его долгого отсутствия, и рассказали ей о случившемся. Она же и обнаружила тело ребенка на месте происшествия.

Малоритский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

БелаПАН.

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