Андреа Викторин: За четыре года нам удалось наладить доверительный диалог

Минск, 5 августа. За четыре года совместными усилиями удалось наладить конструктивный и доверительный диалог между Евросоюзом и Беларусью. Такое мнение в интервью БелаПАН высказала глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, которая завершает свою дипломатическую миссию в республике.

Викторин возглавляла представительство ЕС в Беларуси с сентября 2015 года.



"Всегда кажется, что можно было бы сделать больше. Но и сейчас я могу искренне сказать, что мы добились значительного прогресса. Если сравнивать сегодняшнюю ситуацию с тем, что было четыре года назад, то сейчас ваше правительство демонстрирует большую открытость, большую готовность обсуждать с нами некоторые сложные вопросы, чем это было раньше. Так что, это действительно большой прогресс", — подчеркнула Викторин.

Она отметила, что за время ее работы в Беларуси удалось организовать несколько визитов высокого уровня из Брюсселя в Минск. Так, в 2018 году Беларусь трижды посещал комиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан, приезжали еврокомиссар по цифровой экономике и цифровому обществу Мария Габриэль и еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Оттингер. "Мы видим, что Беларусь стала более заинтересованной в участии в Восточном партнерстве, и мы очень это ценим", — сказала Викторин.

По ее словам, есть прогресс в отраслевых диалогах в различных сферах, дважды в год проводятся встречи координационной группы Беларусь — ЕС, в которых принимают участие и представители гражданского общества, как и в Диалоге по правам человека.

"Все эти элементы показывают, что мы добились определенного прогресса, — считает Викторин. — Когда я приехала сюда, то своей задачей видела улучшение отношений между Беларусью и Евросоюзом. Я хотела, чтобы мы начали доверять друг другу. Когда начинала работу здесь, то в МИД мне говорили: "Мы все еще находимся в режиме санкций". Сегодня мы работаем уже на другом уровне".

Глава представительства напомнила, что в отношении Беларуси продолжает действовать часть санкций ЕС. (Речь идет о запрете на въезд в ЕС бывшим силовикам Владимиру Наумову, Виктору Шейману, Юрию Сивакову и Дмитрию Павличенко, которых Брюссель считает причастными к исчезновению политиков и журналиста в 1999—2000 годах, а также об эмбарго на поставки вооружений в Беларусь. — БелаПАН.).

"Тем не менее, даже с учетом сохраняющихся санкций удалось добиться некоторого прогресса — в частности, в эмбарго на поставки вооружения сделано исключение для экспорта биатлонного снаряжения и спортивных винтовок", — отметила Викторин.

Дипломат убеждена, что при выстраивании диалога необходимо проявлять определенную гибкость. "Всякий раз, когда появляется проблема, нужно найти пути ее решения, нельзя сдаваться. Я так строю свою работу, — подчеркнула глава представительства ЕС. — И я думаю, что вместе мы найдем решение любой проблемы. Говоря "вместе", я имею в виду не только власти страны и ЕС, но и бизнес-сообщество, гражданское общество, правозащитников. Совместными усилиями мы смогли за эти четыре года улучшить отношения между Беларусью и Евросоюзом".

Андреа Викторин знакома с мнением ряда экспертов о том, что Беларусь и ЕС достигли потолка в своем взаимодействии, и прорыв в отношениях возможен только в случае каких-то значимых шагов от одной из сторон. "Я читала эти статьи, но не согласна с таким мнением, — сказала глава представительства ЕС. — Начиная четыре года назад диалог, обе стороны реалистично оценивали возможности. Мы решили двигаться шаг за шагом, постепенно. Я считаю, что пока есть воля к развитию отношений, то всегда будет возможность двигаться дальше. Может быть, в наших отношениях нет какого-то прорыва, но мы делаем определенные шаги, которые я оцениваю как шаги в правильном направлении. И для меня важно, чтобы у нас было хорошее взаимопонимание с белорусской стороной, чтобы мы могли говорить о разных вещах".

Дипломат не отрицает, что у Минска и Брюсселя сохраняются разногласия по некоторым вопросам. "Но могу сказать, что наши споры сейчас отличаются от того, как это было четыре года назад, — добавила она. — И сравнивая свой первый рабочий день в Минске и сейчас, я вижу реальный прогресс в нашем взаимодействии. Я убеждена, что мы должны ставить перед собой реалистичные цели. Если мы хотим получить всё и сразу, то обе стороны могут быть разочарованы. Самым главным в наших отношениях я считаю то, что мы сделали процесс диалога друг с другом устойчивым".

Полный текст интервью публикует интернет-газета БелаПАН Naviny.by.