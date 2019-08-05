Андреа Викторин: Для окончательной отмены санкций важно убедить все страны ЕС в том, что в Беларуси ощутим прогресс в ситуации с правами человека

Минск, 5 августа. Решение об окончательной отмене санкций Евросоюза в отношении Беларуси должно приниматься единогласно всеми странами — членами ЕС, заявила в интервью БелаПАН глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, которая завершает свою дипломатическую миссию в республике.

В феврале 2019 года ЕС в очередной раз продлил на год ограничительные меры в отношении Беларуси — в частности, эмбарго на поставки оружия и техники, а также визовые санкции против бывших силовиков Владимира Наумова, Виктора Шеймана, Юрия Сивакова и Дмитрия Павличенко, которых Брюссель считает причастными к нераскрытым исчезновениям двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста в 1999 и 2000 годах.

"Актуальным документом в этом отношении остаются заключения Совета ЕС от 2016 года. В этом документе отмечается, что мы ожидаем конкретных шагов в области демократии и прав человека в Беларуси. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация", — подчеркнула Викторин.

По ее словам, в этом году в ЕС "не увидели каких-то изменений в Беларуси, которые сделали бы возможным принятие этого решения".

Среди проблемных вопросов, которые остаются нерешенными, дипломат назвала продолжающееся применение смертной казни. "Здесь у нас с Беларусью разные точки зрения — мы убеждены, что смертная казнь не сдерживает преступность, это не решение. Применение высшей меры наказания не соответствует нашему пониманию основных прав человека", — убеждена Викторин.

При этом она отметила, что нынешнее законодательство Беларуси отличается от того, что было раньше (во время проведения референдума в 1996 году. — БелаПАН.). "Теперь в нем есть такая мера наказания, как пожизненное заключение. Мы продолжаем продвигать идею о необходимости отмены смертной казни в Беларуси, инициируем дискуссии на эту тему. Я убеждена, что такое решение — вопрос не столько общественного мнения, сколько политической воли. Если вы посмотрите на опыт многих европейских стран, то увидите, что там отмена смертной казни была решением, принятым на политическом уровне".

Говоря о ситуации с правами человека, Викторин подчеркнула, что ЕС считает важным соблюдение не только политических, но и гражданских прав. "Это неправда, что мы не учитываем социальные, экономические и культурные права человека — мы придаем большое значение соблюдению прав человека во всех сферах и областях. По этой теме мы ведем дискуссию с белорусским правительством. Мы не пытаемся выступать в роли лектора, который поучает. В наших странах ведутся такие же дискуссии о том, как улучшить ситуацию с соблюдением прав человека. Ведь всегда можно что-то улучшить", — сказала дипломат.

"Я уверена, что политические и экономические права должны идти рука об руку, потому что если у вас есть определенные трудности с соблюдением политических прав граждан, то это может повлиять и на их социальные, экономические и даже культурные права. И мы продолжим поднимать эти вопросы, но, естественно, решение всегда за белорусским правительством", — подчеркнула Викторин.

По ее словам, при принятии решения о санкциях сыграют роль и предстоящие выборы (парламентские — в 2019 году и президентские — в 2020-м). "Я убеждена, что ЕС и его государства-члены будут внимательно следить за выборами — будут ли эти выборы свободными, честными, прозрачными, будут ли у кандидатов от оппозиции равные возможности для участия в них. Есть очень много вопросов, которые могут сыграть свою роль. Посмотрим, что принесет будущее", — сказала глава представительства ЕС.