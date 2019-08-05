Глава представительства ЕС: Соглашение по визам подпишем осенью

Минск, 5 августа. Соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии Евросоюз и Беларусь планируют подписать осенью, сообщила в интервью БелаПАН глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, которая завершает свою дипломатическую миссию в республике.

"Тут важно сказать, что мы завершили все переговоры по тексту соглашения в июне. Сейчас документ проходит внутригосударственные процедуры согласования в Беларуси и в ЕС, — сказала она. — Сегодня утром (29 июля. — БелаПАН.) на встрече с министром [иностранных дел Владимиром] Макеем мы говорили о том, что подпишем соглашение осенью. Точная дата еще не определена, но должна же я оставить какую-то работу для своего преемника. Я твердо уверена, что этот документ мы подпишем".

Дипломат не исключила, что в связи с подписанием соглашений в Минск может приехать представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. "Такая возможность рассматривается, обсуждаются даты, которые необходимо согласовать. Но у нее есть стремление посетить Беларусь", — добавила Викторин.

Переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии Евросоюз и Беларусь ведут с 2014 года. 12 июля этого года Официальный журнал ЕС опубликовал решение Совета Евросоюза о внесении изменений в Визовый кодекс, которые предусматривают в том числе повышение стоимости шенгенских виз до 80 евро. Применять новый визовый сбор начнут со 2 февраля 2020 года.

В представительстве ЕС в Беларуси БелаПАН разъяснили, что с подписанием и вступлением в силу визового соглашения между Беларусью и ЕС стоимость шенгенских виз для Беларуси составит 35 евро. Комментируя изменения, внесенные в Визовый кодекс ЕС, в представительстве отметили, что "увеличение стоимости виз не повлияет на самый низкий размер визового сбора в 35 евро, установленный в соглашениях об упрощении визового режима, которые заключены между ЕС и рядом третьих стран, таких как Россия, Армения и Азербайджан".

Комментируя ход переговоров по соглашению о приоритетах партнерства, которые Беларусь и ЕС также ведут несколько лет, Викторин сообщила: "Сейчас мы находимся в стадии обсуждения некоторых вопросов внутри ЕС. Но я уверена, что с гибкостью и доброй волей с обеих сторон мы придем к положительному результату. Не могу точно сказать когда, но уверяю вас, что данный документ является приоритетным как для высокого представителя ЕС Могерини, так и для комиссара [по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнеса] Хана".

На вопрос, могут ли Минск и Брюссель начать переговоры о заключении рамочного соглашения о сотрудничестве без подписания приоритетов партнерства, Викторин ответила: "Было бы, конечно, намного проще, если бы мы договорились и подписали приоритеты партнерства".

"В любом случае сейчас ситуация в ЕС изменилась, недавно прошли выборы в Европарламент. Мы находимся в процессе формирования новой Еврокомиссии, что займет какое-то время. После того как новая комиссия начнет работу, потребуется получить мандат на переговоры по рамочному соглашению. Я думаю, что желание начать эти переговоры есть, но необходимо получить мандат, а для этого нужно согласие всех 28 членов ЕС", — отметила Викторин.