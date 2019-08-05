Андреа Викторин: Выделяемые ЕС средства направлены на улучшение жизни людей в Беларуси, а не на поддержку правительства

Минск, 5 августа. Финансовые средства, которые ЕС выделяет на реализацию проектов в Беларуси, направлены на улучшение жизни людей, а не на поддержку белорусского правительства. Об этом в интервью БелаПАН заявила глава представительства Евросоюза Андреа Викторин на просьбу прокомментировать мнение о том, что, выделяя Беларуси деньги, ЕС таким образом поддерживает недемократический режим.

"Наша цель — это благополучие граждан Беларуси, — подчеркнула дипломат. — Мы хотим видеть стабильную, независимую, суверенную Беларусь с процветающей экономикой, соблюдающую права человека и придерживающуюся принципа верховенства права. Для этого мы и работаем, и я глубоко убеждена, что это правильный путь".

Викторин также добавила: "Мы не осуществляем бюджетную поддержку — мы предлагаем свой опыт, делимся наработками и экспертизой в сфере, что, на мой взгляд, является целью для каждой страны, так как это улучшает жизнь граждан".

При этом дипломат отметила, что знает о проблемах, которые возникают у организаций гражданского общества при регистрации грантов, полученных от Евросоюза на реализацию проекта или инициативы. "Такая проблема возникает не только у гражданского общества, и белорусские министерства иногда сталкиваются со сложностями при регистрации проектов, финансируемых ЕС, — сказала она. — Регистрация проектов иностранной помощи — это нормально. И я думаю, что в любой стране приходится регистрировать подобные проекты. Но в Беларуси этот процесс сделать бы чуть-чуть полегче".

Викторин сообщила, что 26 июля она встречалась с министром экономики Дмитрием Крутым. "У нас вышла хорошая и очень позитивная беседа. Я знаю, что правительство Беларуси сейчас работает над указом президента, предусматривающим упрощение процедур получения гуманитарной помощи. И министр мне сказал, что также рассматривают возможности для упрощения процедуры получения международной технической помощи", — рассказала она.

По словам дипломата, представительство ЕС всегда предупреждает получателей технической помощи о необходимости ее регистрации. "Я знаю, что сейчас процедура регистрации сложна, но это, тем не менее, часть действующего законодательства. И представители гражданского общества знают, что если у них возникают какие-то проблемы, они могут прийти ко мне", — добавила Викторин.

Глава представительства также подчеркнула, что во время встреч с представителями власти разных уровней она всегда старалась "донести до них мысль о ценности для страны гражданского общества и о важности участия третьего сектора во всех сферах жизни страны". "Да, обмен мнениями между властью и гражданским обществом иногда приводит к критике. Никто не любит слышать критику, но надо учиться справляться с этим. Если вы уверены в себе, то вы спокойно принимаете эту критику, потому что иногда можете извлечь из нее уроки. Но если вы исключите гражданское общество из всех процессов, вы никогда не сможете построить развитую и успешную страну. Таково мое глубокое убеждение", — сказала Викторин.