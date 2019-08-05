Глава представительства ЕС: Сделать Евросоюз и Восточное партнерство более заметными в Беларуси можно через личную заинтересованность граждан в наших проектах

Минск, 5 августа. "Сделать ЕС и Восточное партнерство более заметными в Беларуси можно через личную заинтересованность граждан в наших проектах" — такое мнение высказала в интервью БелаПАН глава представительства Евросоюза в Беларуси Андреа Викторин, которая завершает свою дипломатическую миссию в республике.

"Это — тот вопрос, где мы все еще думаем над правильной стратегией. Прежде всего, мне кажется, важно рассказывать, что мы работаем для людей, и показывать, что мы для них делаем. Важен человеческий фактор. Никому не интересны длинные речи, множество цифр и аббревиатур. Людям интересно то, что касается их самих", — убеждена дипломат.

В ближайшее время, сообщила она, ЕС планирует проводить так называемые структурные консультации о будущем Восточного партнерства, к участию в которых приглашаются не только правительства этих стран, но и бизнес-сообщество, аналитические центры, гражданское общество.

"Проводится опрос, в рамках которого каждый желающий может поделиться своими идеями о будущем Восточного партнерства. Эти предложения мы учтем при разработке нашей стратегии по развитию этой инициативы в дальнейшем, — сказала Викторин. — Я также предложила МИД и Министерству экономики собраться и вместе обсудить, что еще можно сделать, чтобы сделать Восточное партнерство и ЕС в целом более заметными в Беларуси. Я думаю, что надо начинать с личного интереса людей, чтобы они видели, что проекты помогают им конкретно".

Викторин также отметила, что на стадии обсуждения с властями Беларуси новых проектов "иногда приходится преодолевать барьеры". "Но если мы достигаем соглашения, то белорусская сторона реализует все договоренности, — добавила она. — А еще важно понимать, что за каждым проектом стоят белорусы. Недостаточно привлечь специалистов извне, которые расскажут и покажут, что и как надо делать, — необходимо вовлекать местных жителей, заинтересовывать их. И я думаю, что у нас это получается, и это делает меня счастливой".

Говоря о наиболее значимых среди уже реализованных проектов, Викторин отметила первый для Беларуси проект TWINNING (твиннинг – инструмент взаимодействия между отраслевыми ведомствами ЕС и третьих стран), который способствовал расширению сотрудничества Нацбанка Беларуси с центральными банками Германии, Польши и Литвы. "Я присутствовала на итоговой конференции по случаю завершения проекта и была впечатлена тем прогрессом, которого удалось достичь. И сейчас у белорусской стороны гораздо больше интереса к такому сотрудничеству, у нас уже подписаны еще два TWINNING-проекта и три на очереди", — сказала Викторин.

Своим любимым проектом она назвала МОСТ, проект профессиональных обменов, благодаря которому белорусские специалисты могут проходить стажировки в Европе, посещать различные мероприятия и конференции для установления контактов с европейскими коллегами и налаживания профессиональных связей.

"Проект был продлен, его реализация продолжается. Планируется внести в него небольшие изменения, которые дадут большую гибкость для длительных визитов специалистов в ЕС, если это необходимо, — рассказала Викторин. — Я считаю, что МОСТ — уникальный проект, который был разработан специально для Беларуси. Думаю, что он очень успешен".

Кроме того, отметила она, ЕС придает большое значение инклюзивным проектам, которые содействуют интеграции в общество представителей уязвимых групп, а также проектам в области защиты окружающей среды, борьбы с изменением климата.

Викторин рассчитывает, что в следующем году будет продолжен проект "Тень на день", благодаря которому молодые белоруски могут пройти однодневные стажировки в посольствах и представительствах международных организаций в Беларуси. "Можете быть уверены, что я посоветую моему преемнику продолжить этот проект, — заявила глава представительства ЕС. — Я даже надеюсь, что круг его участников расширится. Мне бы очень хотелось, чтобы в этом проекте участвовали не только посольства и представительства международных организаций, но и белорусские министерства. Это очень хороший проект, который продвигает идеи гендерного равенства и дает молодым девушкам возможность самостоятельно выбрать профессию".

Дипломат сообщила, что Беларусь и ЕС обсуждают несколько новых проектов. Один из них касается сферы верховенства права и надлежащего управления. "Мы находимся на финальной стадии обсуждения этого проекта. Думаю, что до конца года завершатся все формальности", — сказала она.

В проекте, по словам Викторин, несколько составляющих. "Во-первых, мы хотим поделиться европейским опытом по организации государственных услуг для граждан. Идея заключается в том, чтобы создать единый центр обслуживания граждан, куда они смогут прийти и в одном месте оплатить все — получение паспорта, налоги, зарегистрировать автомобиль или квартиру и так далее. Такое есть во многих странах ЕС, — подчеркнула дипломат. — Во-вторых, вместе с ЮНИСЕФ мы намерены поддержать идею восстановительного правосудия для молодых людей. Это всегда непростой вопрос, что делать с молодыми людьми, которые нарушают закон, как интегрировать их в общество".

Кроме того, отметила Викторин, стороны обсуждают большую программу с различными компонентами, которая предназначена для поддержки экономического развития на региональном уровне. "Тут мы обсуждаем, что может быть сделано для укрепления частного сектора, в какой помощи нуждаются малые и средние предприятия", — рассказала глава представительства ЕС.