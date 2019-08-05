Новый посол Латвии Семанис вручил копии верительных грамот замминистра иностранных дел Беларуси Кравченко

Минск, 5 августа. Новый посол Латвии Эйнарс Семанис вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Беларуси Олегу Кравченко. Как сообщает пресс-служба белорусского МИД, церемония прошла 5 августа в Минске.

Кравченко и Семанис обсудили "актуальные вопросы белорусско-латвийского сотрудничества, взаимодействия Беларуси и Латвии в регионе, в том числе в рамках международных организаций".

"Белорусский и латвийский дипломаты обсудили итоги недавнего визита министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса в Беларусь, акцентировав внимание на необходимости выполнения достигнутых в ходе визита договоренностей", — сообщает пресс-служба.

61-летний Семанис был назначен послом Латвии в Беларуси 1 августа. До него эту должность занимал Мартиньш Вирсис, который руководил посольством Латвии с 2015 года.

Работу в Министерстве иностранных дел Семанис начал в 1993 году как руководитель отдела Америки и Австралии, занимал ряд руководящих должностей, а также работал советником в посольстве Латвии в Китае и США.

Семанис был чрезвычайным и полномочным послом Латвии в Китае, Финляндии, Польше, послом-нерезидентом в Румынии, Болгарии, при Святом престоле и при Суверенном военном ордене рыцарей-госпитальеров святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты. С 2015 года Семанис возглавлял посольство Латвии в Литве.

Учился Семанис в Латвийском университете, где получил степень магистра по философии и социологии. В Московском государственном университете получил степень доктора философии. Учился также в Университете Осло и Лондонской школе экономики и политических наук. Владеет английским, русским и китайским языками.