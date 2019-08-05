05.08.2019 08:52 Фото
Опен-эйр "Рок за Бобров"
3 августа в столичном микрорайоне Боровая состоялся опен-эйр "Рок за Бобров", собравший целую россыпь белорусских и российских звезд.
3 августа в столичном микрорайоне Боровая состоялся опен-эйр "Рок за Бобров", собравший целую россыпь белорусских и российских звезд.
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