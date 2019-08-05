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Дата распечатки: 05.08.2019 10:31
 
05.08.2019 08:52 Фото

Опен-эйр "Рок за Бобров"

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3 августа в столичном микрорайоне Боровая состоялся опен-эйр "Рок за Бобров", собравший целую россыпь белорусских и российских звезд.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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Понедельник, 05 Август 2019, 10:31
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