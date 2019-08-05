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Дата распечатки: 05.08.2019 05:56
 
05.08.2019 04:12 Спорт

Соболенко проиграла финал крупного теннисного турнира в Сан-Хосе

Минск, 5 августа. 21-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выиграть четвертый в карьере турнир в одиночном разряде.

В ночь на 5 августа в финале соревнований серии "Премьер" в Сан-Хосе (США) с призовым фондом 876.183 доллара десятая ракетка мира уступила китаянке Сайсай Чжен (55) — 3:6, 6:7 (3:7).

В 1/16 финала "посеянная" под вторым номером Соболенко была свободна, в 1/8 — победила американку Коко Вандевеге (636) — 6:3, 6:3, в четвертьфинале — испанку Карлу Суарес Наварро (29; 6-й номер "посева") — 3:6, 6:2, 6:4, в полуфинале — Донну Векич из Хорватии (25; 5-й номер "посева") — 6:4, 6:3.

Финал в Сан-Хосе стал для белорусской спортсменки седьмым за время выступления в одиночном разряде турниров ВТА.

На этих же соревнованиях выступала Виктория Азаренко (38), которая в первом круге победила француженку Армони Тан (244) — 6:2, 6:4, а во втором проиграла Донне Векич — 4:6, 3:6.

Дмитрий Власов, БелаПАН.

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