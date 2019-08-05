Власти прогнозируют рецессию в случае стимулирования экономики

Минск, 5 августа. Стимулирование экономического роста в 2020 года для достижения параметров программы социально-экономического развития на пятилетку может привести к рецессии в последующие годы, прогнозирует Министерство экономики.

Напомним, на прошлой неделе параметры прогноза социально-экономического развития на 2020 год рассматривались на заседании правительства. Премьер-министр Сергей Румас в ходе заседания сообщил, что правительство прогнозирует на будущий год рост экономики в размере 2,5%.

По сведениям БелаПАН, Министерство экономики просчитало и представило два возможных экономических сценария на 2020 год . Первый направлен на сохранение макроэкономической стабильности, а второй — на выполнение показателей программы социально-экономического развития, утвержденной на 2016-2020 годы.

Согласно оценкам экономических властей, в будущем году в стране реально обеспечить рост ВВП на уровне 2,5%, в том числе за счет внешнего спроса на 1,3%, за счет внутреннего — на 1,2%.

Второй сценарий развития экономики Минэкономики подготовило с учетом необходимости выполнения целевых параметров, утвержденных на пятилетку. Напомним, программа социально-экономического развития на 2016-2020 годы предполагает рост экономики за пять лет не менее чем на 12,1%.

По информации БелаПАН, Министерство экономики предполагает, что с учетом замедления экономики в первом полугодии по итогам 2019-го рост ВВП может составить 2,9% (официальная цель на этот год ранее предусматривала рост на 4%). С учетом этого власти предполагают, что для выполнения программы социально-экономического развития на пятилетку экономика должна расти в 2020 году не на 2,5%, а на 5,8%.

По оценкам Минэкономики, чтобы обеспечить рост ВВП на 5,8% за счет внешнего спроса, экспорт должен вырасти на 11% в 2020 году, что, по мнению министерства, нереально. Для обеспечения высоких темпов экономического роста за счет внутреннего спроса по оценкам Минэкономики в экономику потребуется дополнительно направить около 10 млрд рублей.

По мнению экономических властей, инфляционные процессы и давление на валютный курс вследствие искусственного стимулирования ВВП приведут к тому, что базовые условия (ценовая и финансовая стабильность) для экономического роста будут утрачены. При таком сценарии после ускорения экономики в 2020 году страна может столкнуться с рецессией (минус 1,5% ВВП ежегодно в 2021-2022 годах).

По мнению независимых экспертов, маловероятно, что для выполнения параметров программы социально-экономического развития на 2016-2020 годах власти пойдут на масштабное стимулирование внутреннего спроса в будущем году.

"Власти за последние годы осознали ценность финансовой и ценовой стабильности. Конечно, ключевые решения у нас принимаются на уровне главы государства. Но. скорее всего, учитывая крайне негативные последствия сценария стимулирования экономики, аргументы правительства на политическом уровне будут услышаны", — отметил в комментарии БелаПАН старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук.

Эксперты отмечают, что, несмотря на грядущую избирательную кампанию, у властей нет даже политического смысла идти на стимулирование внутреннего спроса.

"В 2015-м, несмотря на рецессию и избирательную кампанию, власти не пошли на искусственный разогрев экономики. Сейчас ситуация в стране лучше, чем тогда, поэтому не видно даже особого политического смысла искусственным образом стимулировать экономику", — подчеркнула в комментарии БелаПАН академический директор BEROC Катерина Борнукова.