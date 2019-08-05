Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября (дополнено)

Минск, 5 августа. Александр Лукашенко 5 августа подписал указы № 293 и 294 о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания седьмого созыва. Они пройдут соответственно 7 и 17 ноября 2019 года, сообщила пресс-служба президента.

Указами предусмотрено, что Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов в соответствии со своими полномочиями организует проведение выборов и осуществляет контроль за исполнением законодательства о выборах.

Местные советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы должны не позднее 8 октября "провести выдвижение кандидатов в члены Совета Республики Национального собрания и обеспечить выполнение других отнесенных к их компетенции организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов в Совет Республики".

Государственные органы, иные организации "должны обеспечить выполнение отнесенных к их компетенции организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов в Палату представителей".

Совету министров поручено "обеспечить финансирование расходов на подготовку и проведение обоих выборов за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на иные общегосударственные вопросы".

Указы вступают в силу со дня их официального опубликования.

30 июля на встрече с председателем Центризбиркома Лидией Ермошиной и главой своей администрации Натальей Кочановой Александр Лукашенко распорядился подготовить указы о назначении выборов в Совет Республики Национального собрания на 7 ноября, в Палату представителей — на 17 ноября. "Первый вопрос, который в обществе постоянно обсуждается, да и Лидию Михайловну втягивают в обсуждение этих вопросов, — это сроки назначения и проведения наших парламентских выборов, — заявил тогда официальный лидер. — Мы уже четко определились, что в этом году мы проводим парламентские выборы, а в следующем году мы проводим президентские выборы. Несмотря на прогнозы некоторых "знатоков" о том, что Лукашенко в этом году, поскольку тихо и спокойно, быстренько проведет президентские выборы, чтобы опять схватить кресло и в него надолго присесть, — это полное заблуждение. Как я и обещал, все будет по закону и в рамках Конституции".

"Поскольку совпадают выборы парламентские и президентские, мы все-таки решили их развести. И парламентарии с нами согласились. Они в этом плане, депутаты наши, молодцы. Мы определились, что в этом году мы проведем парламентские выборы", — добавил Лукашенко.

На встрече Ермошина представила ему предложение ЦИК провести выборы в верхнюю и нижнюю палаты парламента 7 и 17 ноября соответственно. Лукашенко поручил "проработать эти предложения, еще раз проинформировать и подготовить соответствующие проекты указов к понедельнику", 5 августа.

О том, что парламентские выборы пройдут в этом году, а президентские — в 2020-м, стало известно во время выступления Лукашенко с посланием народу и парламенту 19 апреля. При этом он предложил провести парламентские выборы 7 ноября (дата Октябрьской революции 1917 года, которая в Беларуси имеет статус официального праздника). Однако в интервью БелаПАН 30 апреля Ермошина назвала эту дату неудачной для проведения выборов. Дата неудачная "в том плане, что этот день является первым в череде длинных выходных", пояснила глава ЦИК. "Это, вполне возможно, приведет к тому, что очень многие люди будут в этот период где-то отдыхать, может быть, находиться за границей. И поэтому я просто боюсь: этот день неудачен тем, что он может отрицательно сказаться на явке избирателей, — сказала Ермошина. — И президент ведь не говорил однозначно о 7 ноября — он говорил о близкой дате к этому дню. Поэтому Центральная избирательная комиссия будет вносить предложение главе государства: мы считаем, что самой удачной в этом плане является дата 17 ноября".