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Дата распечатки: 05.08.2019 19:37
 
05.08.2019 18:14 Общество, Спорт

Школьникам предоставлено право бесплатно посещать государственные физкультурно-спортивные сооружения

Минск, 5 августа. Школьники и воспитанники спортивных школ смогут на безвозмездной основе посещать государственные физкультурно-спортивные сооружения. Соответствующий указ № 295 подписал 5 августа Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба президента.

Документ вносит изменения в указ от 29 марта 2012 года № 150 "О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом" и направлен на "повышение эффективности использования физкультурно-спортивных сооружений, находящихся в государственной собственности".

"Учитывая, что такие объекты содержатся за счет бюджетных средств, школьникам и воспитанникам спортивных школ предоставлена возможность доступа к ним на безвозмездной основе и без компенсации коммунальных и иных расходов для организованных занятий физической культурой и спортом", — отмечается в релизе.

БелаПАН.

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