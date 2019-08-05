Школьникам предоставлено право бесплатно посещать государственные физкультурно-спортивные сооружения

Минск, 5 августа. Школьники и воспитанники спортивных школ смогут на безвозмездной основе посещать государственные физкультурно-спортивные сооружения. Соответствующий указ № 295 подписал 5 августа Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба президента.

Документ вносит изменения в указ от 29 марта 2012 года № 150 "О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом" и направлен на "повышение эффективности использования физкультурно-спортивных сооружений, находящихся в государственной собственности".

"Учитывая, что такие объекты содержатся за счет бюджетных средств, школьникам и воспитанникам спортивных школ предоставлена возможность доступа к ним на безвозмездной основе и без компенсации коммунальных и иных расходов для организованных занятий физической культурой и спортом", — отмечается в релизе.