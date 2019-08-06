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Дата распечатки: 06.08.2019 18:29
 
06.08.2019 16:35 Фото

Продолжается строительство станции "Юбилейная площадь" Минского метрополитена

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Продолжается строительство третьей линии Минского метрополитена. На станции "Юбилейная площадь" трудится стройотряд студентов БНТУ.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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