06.08.2019 16:06 Видео, Общество
Строительство станции "Юбилейная площадь" Минского метрополитена
Продолжается строительство третьей линии Минского метрополитена. На станции "Юбилейная площадь" трудится стройотряд студентов БНТУ.
Продолжается строительство третьей линии Минского метрополитена. На станции "Юбилейная площадь" трудится стройотряд студентов БНТУ.
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