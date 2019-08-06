Ермошина: На парламентские выборы будет потрачено около 23 млн рублей

Минск, 6 августа. На выборы в Палату представителей и Совет Республики, которые пройдут в ноябре текущего года, будет потрачено около 23 млн рублей, сообщила журналистам председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина 6 августа перед заседанием ЦИК.

"Хочу обратить внимание, что финансирование увеличено на один миллион рублей по сравнению с выборами 2016 года. Это связано с ростом зарплат по стране", — сказала Ермошина.

По ее словам, по 2 сентября включительно должны быть сформированы окружные и областные избирательные комиссии. После формирования комиссий кандидаты в депутаты смогут начать подавать документы. "Первый такой документ — о регистрации инициативной группы", — сказала Ермошина.

Отвечая на вопрос БелаПАН, сделает ли ЦИК рекомендацию избирательным комиссиям при подсчете голосов показывать бюллетени наблюдателям на участке, как это рекомендует ОБСЕ, Ермошина сказала: "Рекомендации ОБСЕ нами выполняются. Но часть рекомендаций, в том числе и та, о которой вы спрашиваете, может быть выполнена и учтена только нормами закона. ЦИК не вправе принимать подобные постановления".

Ермошина также сообщила, что сегодня утром МИД Беларуси направил письма с приглашением наблюдать за выборами в стране в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Исполком СНГ и ШОС. "ЦИК направит приглашения позже коллегам нашим за рубежом и во Всемирную ассоциацию организаторов выборов, в которой мы состоим и которая базируется в Южной Корее", — сказала Ермошина. По ее словам, ЦИК планирует пригласить коллег из стран СНГ, а также Грузии и Украины.

Как сообщалось, 5 августа Александр Лукашенко подписал указы № 293 и 294 о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания седьмого созыва. Они пройдут соответственно 7 и 17 ноября 2019 года.