Россельхознадзор сообщил о снятии санкций с трех белорусских предприятий АПК

Минск, 6 августа. Федеральная служба РФ по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) 8 августа отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции, производимой тремя белорусскими предприятиями.

Как сообщает ведомство, речь идет о сухой молочной продукции Барановичского молочного комбината, сливочном масле предприятия "Сморгонские молочные продукты" — филиала Лидского молочно-консервного комбината и пастеризованных сливках наливом Березинского производственного участка борисовского завода "Здравушка-милк".

"Такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследований и гарантии департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. Отправляемая в Россию продукция данных предприятий должная быть выработана с 8 августа 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом", — отмечается в релизе.