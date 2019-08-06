Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/08/06/ru_1012823/
Дата распечатки: 06.08.2019 23:05
 
06.08.2019 21:51 Экономика

Россельхознадзор сообщил о снятии санкций с трех белорусских предприятий АПК

Минск, 6 августа. Федеральная служба РФ по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) 8 августа отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции, производимой тремя белорусскими предприятиями.

Как сообщает ведомство, речь идет о сухой молочной продукции Барановичского молочного комбината, сливочном масле предприятия "Сморгонские молочные продукты" — филиала Лидского молочно-консервного комбината и пастеризованных сливках наливом Березинского производственного участка борисовского завода "Здравушка-милк".

"Такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследований и гарантии департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. Отправляемая в Россию продукция данных предприятий должная быть выработана с 8 августа 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом", — отмечается в релизе.

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Вторник, 06 Август 2019, 23:05
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск