В Минске почтили память американской сотрудницы ООН Рут Уоллер

На Военном кладбище Минска 7 августа состоялась церемония возложения цветов к могиле американской сотрудницы ООН Рут Уоллер, трагически погибшей в середине прошлого века в белорусской столице.

В церемонии приняли участие временный поверенный в делах США в Беларуси Дженифер Мур (фото 1, 5, 8), постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий (1, 6, 8), представители МИД, а также директор минской средней школы № 130 имени Рут Уоллер Дмитрий Бектяшкин (фото 9).