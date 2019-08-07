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Дата распечатки: 07.08.2019 15:51
 
07.08.2019 14:31 Фото

В Минске почтили память американской сотрудницы ООН Рут Уоллер

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На Военном кладбище Минска 7 августа состоялась церемония возложения цветов к могиле американской сотрудницы ООН Рут Уоллер, трагически погибшей в середине прошлого века в белорусской столице.

В церемонии приняли участие временный поверенный в делах США в Беларуси Дженифер Мур (фото 1, 5, 8), постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий (1, 6, 8), представители МИД, а также директор минской средней школы № 130 имени Рут Уоллер Дмитрий Бектяшкин (фото 9).

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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