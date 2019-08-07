Беларусь подписала конвенцию ООН о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации

Минск, 7 августа. Министр юстиции Олег Слижевский от имени Беларуси 7 августа в Сингапуре подписал конвенцию Организации Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации.

С учетом вклада Сингапура в развитие права международной торговли и подготовку конвенции документ называется Сингапурская конвенция по медиации.

Конвенцию подписали 46 государств, в числе которых Китай, США, Индия.

"Беларусь вошла в число первых стран, которые приняли решение подписать конвенцию. Такой шаг является в том числе подтверждением приверженности Беларуси к последовательному укреплению международного сотрудничества в области международной торговли, развитию системы разрешения международных споров. Принятое решение особенно актуально в свете работы по присоединению к Всемирной торговой организации", — отметила пресс-служба Минюста.

Конвенция разработана в рамках Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) и является "самым новым и прогрессивным инструментом в сфере разрешения международных споров".

Документ регулирует на международном уровне применение медиации для разрешения международных коммерческих споров. Под медиацией понимается становящийся все более востребованным способ разрешения спора, посредством которого стороны пытаются достичь дружественного урегулирования спора при содействии третьего лица или лиц (медиатора).

Механизмы конвенции направлены на популяризацию медиации как способа разрешения спора посредством закрепления возможности исполнения мировых соглашений, принятых в рамках медиации. Если конвенция будет поддержана значительным числом государств, то в будущем медиация может стать полноценным способом урегулирования международных споров. "Тем самым заключение конвенции может иметь положительное влияние на всю систему разрешения международных споров, включая деятельность международных судов и арбитражных учреждений", — отметила пресс-служба Минюста.

Конвенция вступит в силу через шесть месяцев после сдачи на хранение третьей ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении.

"В Министерстве юстиции Беларуси разработан план по комплексному совершенствованию законодательства, необходимого для реализации подписанной конвенции", — отметила пресс-служба ведомства.