Минск, 8 августа. Беларусь построит в Кении железобетонный завод и рыбоводческую ферму за 104 млн долларов, а также поставит автотехнику и оборудование на 20 млн долларов с последующим созданием на территории страны сборочного производства белорусских тракторов мощностью до 5 тыс. единиц в год. Как сообщили БелаПАН в пресс-службе Национального центра маркетинга МИД, такая договоренность достигнута во время участия отечественных предприятий в крупной выставке Foodagro-2019 в Найроби (Кения) 1—3 августа.

Как отметила пресс-служба центра, белорусская продукция получила высокую оценку зарубежных представителей. Налажены деловые контакты и организованы переговоры с рядом компаний и организаций Кении и других стран.

В рамках бизнес-форума подписан меморандум о взаимопонимании между компаниями Aftrade DMCC (официальный представитель МТЗ, "Лидагропроммаша", "Бобруйскагромаша", "Гомсельмаша", "Лидсельмаша", МАЗа в Кении) и компанией Pewin Motors. Достигнута договоренность о поставке сельскохозяйственной техники белорусского производства (тракторы, сельхозмашины и оборудование).

Компания Mukmil Opportunity договорилась с концерном "Белгоспищепром" о пробной поставке подсолнечного масла и светлого баночного пива.

"Лидсельмаш" и Peter Wanjohi Company намерены сотрудничать при строительстве зернозаготовительных и зерноперерабатывающих комплексов в Кении, Уганде и других странах региона.