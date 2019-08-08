Экспорт компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг в первом полугодии вырос на 21%

Минск, 8 августа. Экспорт компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг в первой половине 2019 года вырос на 21% к аналогичному прошлогоднему периоду, сообщила пресс-служба Министерства связи и информатизации.

Рост выручки от реализации по отношению к соответствующему периоду прошлого года составил 9,9%, рентабельность реализованной продукции — 13,4%, рентабельность продаж — 10%.

Доходы от услуг почтовой деятельности и деятельности в области телекоммуникаций получены в размере 1,8 млрд рублей (+2,3%).

Удельный вес валовой добавленной стоимости по секции "Информация и связь" в общем объеме ВВП увеличился до 6,4% (3,8 млрд рублей).

Количество абонентов стационарного широкополосного доступа в сеть интернет за январь—июнь 2019 года увеличилось на 30 тыс. и на 1 июля составило 3,232 млн. Количество абонентов IPTV выросло на 116,3 тыс. до 2,103 млн. Количество абонентов, подключенных к IMS-платформе, увеличилось на 227,6 тыс. до 3,190 млн, абонентов, подключенных по технологии GPON, — на 224,6 тыс. до 2,422 млн.

Ширина внешнего канала для доступа в интернет — 1.490 Гбит/с.

По итогам первого полугодия охват населения услугами сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE составил 75,7%. Этой технологией пользуются более 3 млн жителей.

Волоконно-оптические линии связи имеются в 98,4% квартир многоквартирной городской жилой застройки. Более 58 тыс. абонентов пользуются услугой "Умный дом".