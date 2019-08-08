38-летний Глеб продолжит карьеру в "Ислочи"

Минск, 8 августа. 38-летний полузащитник Александр Глеб продолжит карьеру в футбольном клубе "Ислочь" (Минская область). О подписании контракта с одним из лучших белорруссмких игроков XXI века клуб сообщил 8 августа.

Глеб выступал за борисовский БАТЭ (1999—2000, 2012—2013, 2015, 2018—2019), немецкий "Штутгарт" (2000—2005), английский "Арсенал" (2005—2008), испанскую "Барселону" (2008—2009) и другие клубы. Шесть раз признавался лучшим игроком Беларуси (2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008), становился победителем Лиги чемпионов (2009), чемпионом Испании (2009), чемпионом Беларуси (1999, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018), обладателем Кубка Испании (2009), обладателем Кубка английской лиги (2011), серебряным призером чемпионата Германии (2003), бронзовым призером чемпионата Англии (2008). С 2001 года выступает в национальной сборной Беларуси.

"Для меня это новый вызов. Я прихожу в динамично развивающийся футбольный клуб. Хорошо знаю руководителя клуба, очень дружу с тренерским штабом "Ислочи". С этой командой у меня всегда были теплые отношения. Когда находился без клуба, я поддерживал форму с "волками". Мне нравится обстановка в команде: здесь классный коллектив, замечательная атмосфера и хорошие условия для работы", — заявил Глеб пресс-службе клуба.

"Ранее я всегда был только футболистом, поэтому другие клубные процессы меня не интересовали, да и я был от них абстрагирован, 1 отметил футболист. — Но я чувствую, что могу быть полезен футбольному клубу "Ислочь". Если будет позволять здоровье, то буду помогать команде на футбольном поле. Также есть желание попробовать себя в новой роли: хочу посмотреть, в каком направлении мне двигаться дальше. Возможно, мне понравится быть спортивным директором. Может быть, в скором времени главным тренером, или вообще руководителем. Я хочу остаться в нашем футболе и помогать ему развиваться".

В июле главный тренер "Ислочи" Виталий Жуковский заявил сайту by.tribuna.com: "Для Глеба у нас контракт давно лежит. Года три мы Сашу уже зовем. Все зависит от его решения. Он с нами иногда тренируется. Будем только рады, ждем его".