Нацбанк: К концу будущего года резервы составят не менее 7,2 млрд долларов

Минск, 9 августа. Золотовалютные резервы Беларуси к концу 2020 года должны составить не менее 7,2 млрд долларов. По сведениям БелаПАН, такую цель Национальный банк заложил в проект Основных направлений денежно-кредитной политики на будущий год.

В будущем году регулятор намерен продолжить работу по поддержанию уровня резервов и улучшению их структуры путем погашения долговых обязательств за счет использования недолговых источников.



"Структура золотовалютных резервов улучшается, постепенно увеличивается недолговая составляющая в структуре ЗВР", — пояснил собеседник БелаПАН в финансовых кругах.

По сведениям БелаПАН, в 2020 году Нацбанк намерен проводить операции по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке для пополнения золотовалютных резервов.

Как сообщалось, на 1 августа золотовалютные резервы достигли рекордных 8,6 млрд долларов и выросли с начала года более чем на 20%. Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур 7 августа во время пресс-брифинга сообщил, что резервы в этом году удалось нарастить в том числе за счет покупки избыточного предложения иностранной валюты на внутреннем рынке.

В то же время глава Нацбанка отметил, что придерживается осторожных оценок относительно будущей динамики золотовалютных резервов.

"Мы закладываем на 2020 год очень осторожные подходы и максимально учитываем риски развернувшихся торговых войн между отдельными государствами, которые формируют львиную долю мирового ВВП", — сказал Каллаур, отвечая на вопросы БелаПАН.

Он отметил, что Нацбанк в этих условиях стремится обеспечить тот уровень золотовалютных резервов, который необходим для обеспечения финансовой стабильности. "Наша задача состоит в том, чтобы резервы покрывали не менее двухмесячного объема импорта", — уточнил Каллаур.

Он обратил внимание, что в связи с налоговым маневром в нефтяной отрасли России в следующем году вновь несколько снизятся валютные поступления Беларуси.

"Это будет оказывать некоторое давление на платежный баланс, хотя платежный баланс на 2020 год складывается по нашему прогнозу довольно сбалансированным", — отметил Каллаур.

Как сообщалось ранее, Нацбанк на конец 2019 года поставил задачу удержать резервы на уровне не менее 7,1 млрд долларов.

Основной фактор, который оказывает давление на золотовалютные резервы Беларуси, — значительные платежи по внешнему и внутреннему госдолгу. За январь—июль правительство в лице Минфина и Нацбанк направили на погашение внешних и внутренних облигаций 2,5 млрд долларов.

В предстоящие годы значительные платежи Беларуси по госдолгу сохранятся — это следует из презентации Минфина, которая была представлена в июле этого года российским покупателям белорусских гособлигаций. В ней говорится, что в 2019 году Минфин должен направить на выплаты по валютному госдолгу 3,2 млрд долларов, в 2020-м — 3,5 млрд долларов, в 2021-м — 3,3 млрд долларов, в 2022-м — 3,4 млрд долларов, в 2023-м — 3,8 млрд долларов, в 2024 году — 2,7 млрд долларов.