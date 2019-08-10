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Дата распечатки: 10.08.2019 10:39
 
10.08.2019 10:17 Экономика, Общество

Лукашенко: Благодаря упорному труду строителей растут комфортные жилые кварталы

Минск, 10 августа. Александр Лукашенко поздравил работников строительного комплекса страны с Днем строителя.

"Вы выбрали одну из самых мирных и почетных профессий на Земле. Благодаря вашему упорному созидательному труду год за годом преображаются наши города и села, растут комфортные жилые кварталы и промышленные предприятия, открываются детские сады и школы, развивается спортивная инфраструктура. И вы по праву можете гордиться тем, какой красивой и современной стала родная Беларусь", — говорится в поздравлении, которое цитирует пресс-служба президента.

По его словам, профессионализм отечественных строителей отмечен знаком особого качества как внутри страны, так и за ее пределами. "Вы бережно храните, творчески развиваете и передаете следующим поколениям богатые традиции белорусского зодчества. А талантливые инженеры и архитекторы привносят в новые проекты самые передовые технологические решения", — считает Лукашенко.
Он "выразил убеждение, что строительная отрасль справится со стоящими перед ней задачами и укрепит свои позиции в национальной экономике".

БелаПАН.

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