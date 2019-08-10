Лукашенко заинтересован "в дальнейшем развитии полномасштабного двустороннего диалога с Эквадором"

Минск, 10 августа. Александр Лукашенко поздравил президента Эквадора Ленина Вольтера Морено Гарсеса и народ этой страны с национальным праздником — Днем провозглашения независимости.

"В Беларуси высоко оценивают шаги правительства Эквадора, направленные на улучшение социально-экономической ситуации в стране и благополучия ее граждан", — цитирует поздравление пресс-служба белорусского руководителя.

Лукашенко "подтвердил заинтересованность Беларуси в дальнейшем развитии полномасштабного двустороннего диалога с Эквадором, активном расширении сотрудничества в торгово-экономической, научной, образовательной, культурной и других сферах".