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Дата распечатки: 10.08.2019 10:39
 
10.08.2019 10:29 Политика

Лукашенко заинтересован "в дальнейшем развитии полномасштабного двустороннего диалога с Эквадором"

Минск, 10 августа. Александр Лукашенко поздравил президента Эквадора Ленина Вольтера Морено Гарсеса и народ этой страны с национальным праздником — Днем провозглашения независимости.

"В Беларуси высоко оценивают шаги правительства Эквадора, направленные на улучшение социально-экономической ситуации в стране и благополучия ее граждан", — цитирует поздравление пресс-служба белорусского руководителя.

Лукашенко "подтвердил заинтересованность Беларуси в дальнейшем развитии полномасштабного двустороннего диалога с Эквадором, активном расширении сотрудничества в торгово-экономической, научной, образовательной, культурной и других сферах".

БелаПАН.

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