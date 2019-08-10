Следственный комитет возбудил уголовное дело о ДТП в Ивьевском районе с пятью пострадавшими

Минск, 10 августа. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ДТП в Ивьевском районе (Гродненская область) с пятью пострадавшими.

По предварительным данным, 9 августа около 22 часов на автодороге Совгути — Гончары — Дайлиды вблизи Ивья управлявший грузовым автомобилем "ДАФ" с полуприцепом 34-летний водитель при движении задним ходом со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу и столкнулся с маршрутным микроавтобусом "Мерседес-Бенц-Спринтер" под управлением 26-летнего водителя, перевозившего 10 пассажиров.

Водитель микроавтобуса и четыре пассажира в возрасте от 23 до 54 лет госпитализированы. Остальным пассажирам оказана медицинская помощь на месте.

"По факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения (ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь), возбуждено уголовное дело", — отмечается в сообщении, размещенном в телеграм-канале СК.

Водитель грузового автомобиля задержан.