Военные инспекторы из Латвии посетят 6-ю отдельную механизированную бригаду в Гродно

Минск, 12 августа. Военная инспекционная группа из Латвии 14—16 августа посетит 6-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду Западного оперативного командования Вооруженных сил Беларуси, которая базируется в Гродно, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Инспекторы оценят, соответствует ли информация об этой воинской части тем сведениям, которые Беларусь предоставила государствам — участникам ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Венский документ 2011 года обязывает присоединившиеся к нему страны ежегодно обмениваться информацией о численности военных, планах по развитию оборонной отрасли и бюджетах на оборону. Государства также обязуются принимать на своей территории инспекции и оценочные миссии военных инспекторов государств — членов ОБСЕ.