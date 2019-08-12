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Дата распечатки: 12.08.2019 12:45
 
12.08.2019 10:09 Видео, Общество

Пресс-тур в Островец

10 августа состоялся пресс-тур в Островец Гродненской области.

В его программе были встреча с представителями администрации города и района, посещение значимых социальных объектов города атомщиков и ознакомление с программой "ДНК стройки". В этот день Островец отметил тройной праздник: День строителя, 75-летие Гродненской области и День города.

На видео: Игорь Шалудин, председатель Островецкого райисполкома; Виталий Полянин, вице-президент — директор проекта по сооружению Белорусской атомной электростанции АО "ИК "АСЭ" (инжиниринговый дивизион российской госкорпорации "Росатом"); жители Островца.

Видео Сергея Сацюка, БелаПАН.

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