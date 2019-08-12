10 августа состоялся пресс-тур в Островец Гродненской области.

В его программе были встреча с представителями администрации города и района, посещение значимых социальных объектов города атомщиков и ознакомление с программой "ДНК стройки". В этот день Островец отметил тройной праздник: День строителя, 75-летие Гродненской области и День города.

На видео: Игорь Шалудин, председатель Островецкого райисполкома; Виталий Полянин, вице-президент — директор проекта по сооружению Белорусской атомной электростанции АО "ИК "АСЭ" (инжиниринговый дивизион российской госкорпорации "Росатом"); жители Островца.