Внешняя торговля товарами и услугами в январе—июне снизилась на 2,5%

Минск, 12 августа. В январе—июне 2019 года по сравнению с таким же периодом прошлого Беларусь снизила внешнеторговый оборот товаров и услуг — на 2,5% до 39 млрд 673 млн долларов, сообщает Национальный банк.

Экспорт товаров и услуг снизился на 2,8% и составил 19 млрд 973,4 млн долларов США, импорт — на 2,2% до 19 млрд 663,6 млн долларов.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами Беларуси сложилось на уровне 309,8 млн долларов. В январе—июне 2018 года положительное сальдо составляло 430,3 млн долларов.

По данным Нацбанка, внешнеторговый оборот товаров в январе—июне текущего года сократился на 3,5% до 32 млрд 750,2 млн долларов. Экспорт товаров снизился на 4,4% и составил 15 млрд 622,8 млн долларов, импорт — на 2,7% (17 млрд 127,4 млн). Таким образом, отрицательное сальдо торговли товарами составило 1 млрд 504,6 млн долларов (в январе—июне прошлого года — минус 1 млрд 257,6 млн долларов).

Внешнеторговый оборот услуг за полугодие увеличился на 2,6% и достиг 6 млрд 886,8 млн долларов. При этом экспорт услуг вырос на 3,5% до 4 млрд 350,6 млн долларов, импорт — на 0,9% до 2 млрд 536,2 млн. Положительное сальдо внешней торговли услугами за шесть месяцев составило 1 млрд 814,4 млн долларов против 1 млрд 687,9 млн в январе—июне 2018-го.

Распоряжением президента от 20 мая персональная ответственность "за обеспечение экономического роста страны преимущественно за счет внешнего спроса" возложена на премьер-министра Сергея Румаса. Критерием эффективной экспортной деятельности будет являться обеспечение товарной и географической диверсификации поставок, а также наращивание экспорта товаров и услуг темпами, опережающими рост импорта.

22 мая на заседании Совета министров, в ходе которого рассматривалась работа экономики, Румас заявил о необходимости исправить по результатам первого полугодия ситуацию с экспортом товаров и услуг.