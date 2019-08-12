Подготовка к новому учебному году обсуждалась на совещании у вице-премьера Игоря Петришенко

Минск, 12 августа. Ремонт учреждений образования к новому учебному году должен быть завершен до 23 августа. А до 1 сентября Министерству образования необходимо завершить поэтапное обновление школьных учебников, которое началось в 2015 году. Эти и другие темы обсуждались на совещании по вопросам подготовки к 2019/2020 учебному году, которое провел 12 августа вице-премьер Игорь Петришенко, сообщает пресс-служба правительства.

Петришенко подчеркнул, что задача номер один — это создать безопасные и комфортные условия во всех учреждениях образования и общежитиях, она должна быть полностью решена к началу учебного года и заселению.

Во время совещания также обсуждался ход модернизации пищеблоков и столовых, вопросы замены оборудования и подбора персонала. Петришенко напомнил о поручениях главы государства, касающихся организации питания. По его словам, состояние всех пищеблоков и столовых должно соответствовать санитарным нормам и правилам. Органам госсаннадзора предстоит тщательно проконтролировать эти вопросы при приемке объектов, подчеркнул вице-премьер.

"К началу учебного года должны быть приведены в порядок спортзалы, школьные стадионы, спортивные сооружения", — заявил Петришенко. Одновременно он обратил внимание на необходимость оснащения школ спортивным инвентарем и оборудованием, в том числе лыжным. "В областях и Минске их обеспеченность остается недостаточной", — заметил вице-премьер.

Затрагивался на совещании и вопрос учебного книгоиздания. До 1 сентября Минобразования должно завершить начатое еще в 2015 году поэтапное обновление школьных учебников. К 1 августа увидела свет лишь половина из запланированных учебных пособий для школ, отметил Петришенко. Он также интересовался, как организована работа по изданию и своевременной доставке учебников в школы.

По оперативной информации, в новом учебном году будет работать 2.951 учреждение дошкольного образования и 3.003 — общего среднего. Свои двери откроют 127 профессиональных колледжей, лицеев и 111 средних учебных заведений, а также 47 и 83 учреждения, реализующих программы профтех- и среднего специального образования соответственно. Студенты будут учиться в 42 государственных и 9 частных вузах.