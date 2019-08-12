Цены производителей продукции растениеводства в июле выросли на 11%

Минск, 12 августа. Индекс цен производителей промышленной продукции в июле 2019 года по сравнению с июнем составил 100,2%, с декабрем 2018 года — 104,1%, сообщил Белстат.

Индекс цен на инвестиционные товары составил соответственно 100,1% и 101,8%, промежуточные — 99,9% и 104,5%, потребительские — 100,2% и 101,9%.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в июле по сравнению с июнем составил 102,5%, с декабрем 2018 года — 103,1%, в том числе в растениеводстве — 111% и 110,7% соответственно, животноводстве — 100,3% и 101%.

Индекс цен в строительстве в июле по сравнению с июнем составил 100,2%, с декабрем 2018 года — 102,6%, в том числе на строительно-монтажные работы — соответственно 101,1% и 109%, машины и оборудование — 99,4% и 92,1%, прочие работы и затраты — 98,9% и 109,9%.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в июле по сравнению с июнем составил 99,7%, с декабрем 2018 года — 100,5%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в июле по сравнению с июнем составил 101,8%, с декабрем 2018 года — 103,1%.